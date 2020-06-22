Международный арбитраж отказал бизнесмену Пугачеву в иске против России на $14,5 млрд

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный арбитраж отказал в удовлетворении иска бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, требовавшего с России $14,5 млрд. Как сообщается на сайте Минюста, арбитраж также обязал Пугачева возместить России расходы на разбирательство в сумме $5,8 млн.

"22 июня стало известно, что, рассмотрев доводы РФ, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований С.В. Пугачева", - сообщает Минюст.

В 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Истец утверждал, что были нарушены его права как французского инвестора и требовал без учета процентов более $14,5 млрд.

Минюст РФ оспаривал юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева, заявляя, что он не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению. Арбитраж согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Пугачева. "С.В. Пугачев также должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном $5,8 млн. Таким образом, РФ удалось добиться полной победы в споре с С.В. Пугачевым и отклонения требований на сумму более $14,5 млрд уже на этапе рассмотрения вопроса о наличии юрисдикции", - сообщили в Минюсте.

В министерстве отметили, что приведенные в арбитражном решении доводы по делу Пугачева подтверждают соответствие международному праву позиции России и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе в "крымских арбитражах" и процессах по искам бывших акционеров ЮКОСа).