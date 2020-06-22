Росздравнадзор проверит сведения о нехватке коек в Орловской области в период пандемии

ТАСС, 22 июня. Росздравнадзор в Орловской области проверит информацию о нехватке свободных коек для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией, а также обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты и осуществление выплат медикам в регионе. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

18 июня издание "Орловские новости" опубликовало интервью с главным внештатным инфекционистом Орловской области Викторией Адоньевой. В нем специалист говорит, что многие медицинские учреждения переполнены, в больнице им. С. П. Боткина всего 20 свободных коек. Помимо этого, не хватает врачей.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области проводит документарную проверку по вопросам обеспеченности населения койками; наличия средств индивидуальной защиты для медработников; уровню заболеваемости работников, оказывающих медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией; социальным выплатам медработникам, задействованным в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

19 июня прокуратура Орловской области начала проверку информации о том, что в регионе нет свободных коек для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщила журналистам первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем, в регионе развернуто 967 коек, с середины мая почти половина коек, развернутых для пациентов с коронавирусом, не заполняется. Также в области прорабатывается создание и введение в работу дополнительных инфекционных отделений в Новодеревеньковском и Глазуновском районах.

С начала пандемии в Орловской области выявлено 4 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них, по данным федерального оперативного штаба, 2 193 человека выздоровели, 45 умерли.