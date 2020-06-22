ВЦИОМ: две трети россиян знают точную дату начала Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Примерно две трети россиян (68%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны (ВОВ) - 22 июня 1941 года. Такие данные опубликовал в понедельник Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Два года о вас ничего не знаю".

"Два года о вас ничего не знаю". Истории двух писем с фронта

"Россияне знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года (68%). Чаще ее называют представители старших поколений: соотечественники в возрасте 45-59 лет (81%) и старше 60 лет (85%), которые сами или родители которых застали страшные события той войны", - говорится в исследовании.

Ошибочные даты чаще называет молодежь: 24% среди всех граждан и 43% среди 18-24-летних. Число, месяц и год начала Великой Отечественной войны не знают 4% всех россиян и 11% в самой младшей возрастной группе. В 2007 году называли точную дату 65% россиян.

Поминание погибших и посещение кладбищ является наиболее популярным способом почтить память жертв войны - его назвали 18% опрошенных. Цветы к памятникам возлагают 7%, о Дне памяти и скорби вспоминают 7% россиян, приносят цветы к Вечному огню или мемориалу, посещают памятные места боевых событий 5%. Подробности жизни родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, знают 38% россиян. "Каждый второй также знает, что его родственники воевали, но не знает подробностей или знает только, что те пропали без вести или погибли на войне (50%)", - указывают социологи.

Каждый россиянин хотя бы раз в жизни должен посетить могилы павших бойцов, мемориал "Вечный огонь" в честь погибших в своем городе, считают 18% россиян. Мемориальный комплекс "Хатынь" обязателен к посещению по мнению 8% соотечественников. Посетить монумент "Родина-мать зовет!" считают нужным 6% граждан, ансамбль памятников "Героям Сталинградской битвы", Мамаев курган и город Волгоград в целом - 5% россиян. А 9% соотечественников рекомендуют посетить все памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июня 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.