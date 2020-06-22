Более 200 человек во вторник отправятся в Азербайджан через границу РФ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Более 200 граждан Азербайджанской Республики вернутся во вторник на родину через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, для них будет организован спецкоридор на российско-азербайджанской границе. Об этом ТАСС сообщил в понедельник и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

"Планируется, что завтра, 23 июня, в рамках организованного специального коридора через таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане российско-азербайджанскую границу смогут перейти и вернуться домой более 200 граждан Азербайджана, точное количество их еще определяется", - сказал Шихиев.

По его словам, в настоящее время в пункте временного размещения (ПВР) граждан Азербайджана и расположенном рядом временном лагере около села Куллар в Дербентском районе Дагестана отправки домой ждут около 600 человек. "Работа по их возвращению на родину, как и работа по возвращению российских граждан домой, продолжится", - отметил глава района.

Он добавил, что сегодня в ПВР около села Куллар прибыла делегация из Азербайджана в составе 36 человек, в том числе представители МЧС, МВД, МИД Азербайджана. "Цель их поездки - установить палатки на территории села Куллар для принятия пищи, медосмотра и расположения сотрудников МЧС Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

Вечером 15 июня около села Куллар во временном лагере, находящемся рядом с ПВР, начались волнения. Около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта, оказав неповиновение сотрудникам полиции. После инцидента в лагере возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества.

Как сообщал тогда и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были вернуться на родину в ближайшие дни через очередной спецкоридор на таможенном пункте пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В перечень, который формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей. На следующий день, 16 июня, 155 граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане вернулись на родину.