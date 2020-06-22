Нарышкин: Великая Отечественная война помогла преодолеть раскол после Гражданской войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Раскол российского общества, порожденный Гражданской войной 1917-1922 годов, был преодолен с началом Великой Отечественной войны путем сплочения народа перед смертельной угрозой. Такую точку зрения высказал журналистам в понедельник сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"В 1941 году перед лицом страшной угрозы фашизма противостояние красных и белых оказалось забытым, внутренний раскол нашего народа был преодолен", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что многие из тех, кто после революционных событий был вынужден покинуть Россию, в годы Второй мировой войны вошли в ряды Сопротивления и боролись с фашизмом. "Многие русские эмигранты стали участниками движения Сопротивления, и в партизанских отрядах во Франции, Бельгии, Италии, Югославии, Польше и других странах нередко сражались плечом к плечу с советскими гражданами - военнопленными, бежавшими из нацистских концлагерей или мирными жителями, угнанными в нацистское рабство", - сказал он.

Он также затронул тему голосования по поправкам к Конституции РФ, одна из которых посвящена сохранению исторической правды. "Стремление отстоять и сохранить историческую правду - фундаментальный принцип деятельности РИО, мы отдаем себе отчет в том, какие риски влечет за собой умышленное искажение истории. Об этом говорит нам весь трагический опыт ХХ века, поэтому, безусловно, мы поддерживаем предлагаемую норму в основной закон России как соответствующую интересам нашего общества и интересам наших граждан", - добавил Нарышкин.