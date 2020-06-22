{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Водители скорой помощи в Ульяновске получили более 5,9 млн рублей недостающих выплат

Выплаты получили около 200 человек

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Ульяновская прокуратура добилась начисления свыше 5,9 млн рублей недостающих стимулирующих выплат за работу в условиях пандемии почти 200 водителям городской Клинической станции скорой медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По результатам рассмотрения представления прокурора района выявленные нарушения устранены, водителям произведены стимулирующие выплаты на сумму более 5,9 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска установила, что руководство компании "Автодом" нарушило требования соглашения с Клинической станцией скорой медицинской помощи. В результате не было обеспечено своевременное направление в региональное министерство здравоохранения заявок на соответствующее финансирование за май 2020 года. Это привело к нарушению прав 197 водителей.

Водители компании "Автодом" работают по соглашению с Клинической станцией скорой медицинской помощи в Ульяновске. Они обслуживают вызовы населения, в том числе выезжают к жителям с коронавирусом и подозрением на новую инфекцию.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
Собянин сообщил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве с 23 июня
В частности, по словам мэра столицы, заработают рестораны и фитнес-центры
Читать полностью