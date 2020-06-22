Калягин шокирован решением назначить реальные сроки фигурантам дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин считает решение о назначении реальных сроков фигурантам дела "Седьмой студии" несоразмерным обвинению, которое было выдвинуто в отношении них. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

Гособвинение в понедельник на заседании Мещанского суда Москвы попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа".

"Меня повергло в шок - гособвинитель запросил режиссеру Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум - реальные сроки, которые они должны отбывать в колониях общего режима. Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно! Даже тому, в чем их обвиняют, - сказал он. - А их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет".

Калягин отметил, что внимательно следит за судебным процессом в течение всех трех лет, пока он длится и понимает, как тяжело далось это время его коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела. "Я очень надеялся, и продолжаю надеяться, что будет принято мудрое решение, и я верю, что суд сможет разобраться во всех деталях этого дела и, беспристрастно вынести справедливое решение", - отметил председатель СТД.

Серебренникову помимо шести лет колонии грозит штраф в размере 800 тыс. рублей. Для продюсера Юрия Итина обвинение попросило четыре года колонии и штраф 200 тыс. рублей, продюсера Алексея Малобродского - пять лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей , бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум - четыре года колонии и 200 тыс. рублей штрафа. Прокурор также попросил удовлетворить иск Министерства культуры на сумму около 129 млн рублей, обратив в доход государства арестованное имущество фигурантов, включая квартиру Серебренникова.

21 июня было опубликовано письмо на имя министра культуры РФ с просьбой отозвать иск по делу "Седьмой студии", которое подписали более 3 тыс. человек, в том числе подписи поставили Владимир Спиваков, Наталья Солженицына, Алла Демидова, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Виктор Рыжаков, Анатолий Васильев, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, Юрий Бутусов и другие.