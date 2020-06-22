В Парке Победы в Кирове открылась выставка архивных документов "Рассекреченная война"

КИРОВ, 22 июня. /ТАСС/. Выставка рассекреченных в последние годы архивных документов о Великой Отечественной войне "Рассекреченная война" открылась в Парке Победы в Кирове в понедельник. Фотографии и архивные документы рассказывают о том, как власти еще в мирное время готовились к войне, как уходили на фронт кировчане, а из прифронтовых районов в Киров эвакуировали детей, раненых, творческие коллективы, заводы и фабрики, передает корреспондент ТАСС.

70 архивных документов, на которые еще недавно был наложен гриф секретности, к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны разместили на 26 стендах в Парке Победы у стеллы с вечным огнем. Документы были рассекречены в конце 1990-х - начале 2000-х годов, а также в 2016-2019 годах. Часть документов впервые вводятся в научный оборот.

"В июне 1941 года граждане продолжали жить мирной жизнью. 22 июня на городском стадионе "Динамо" проходил праздник по окончании учебного года, состоялись соревнования между учащимися школ по легкой атлетике, а в это время руководство страны готовилось к войне, об этом свидетельствуют подлинные документы с грифом секретности. 6 июня 1941 года было принято постановление Совнаркома СССР в соответствии с которым предстояло строительство заводов и цехов по производству боеприпасов и патронов, в том числе в Кировской области", - рассказала директор центрального государственного архива Кировской области Елена Царева.

22 июня кировчане узнали о начале войны после полудня, когда прозвучала историческая речь наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. "Сразу состоялось экстренное заседание бюро Кировского обкома ВКП(б). На этом заседании было принято решение направить уполномоченных во все районы области для проведения мобилизационной и разъяснительной работы. Были направленны телеграммы во все районы области. Бланки этих телеграмм были разработаны еще в 1940 году", - рассказала Царева.

Телеграммы, указы и постановления, докладные записки, письма кировчан с просьбой призвать их на фронт, фотографии со строевой подготовки - информационные стенды выставки охватывают все годы войны - от первого дня до Победы. Многие фотографии были сделаны Даниилом Онохиным, фотокорреспондентом 311-й стрелковой дивизии, сформированной в Кирове в июле 1941 года. На снимках Онохина - боевые товарищи, бойцы и командиры 311-й стрелковой дивизии, эвакуация раненых в Ленинградской области в 1942 году, строительство переправы через реку в Белорусской ССР, танк Т-34, учавствовавший в боях под Ленинградом,

Также впервые кировчанам представлены копии немецких трофейных фотодокументов из фондов госархива Кировской области. Выставка будет работать в Парке Победы в течение месяца, потом ее смогут увидеть и жители других районов.

Кировская область в годы войны

В годы войны на фронт ушло почти 600 тыс. жителей региона, более 250 тыс. из них не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза, а красноармеец кировчанин Григорий Булатов одним из первых водрузил Красное знамя над рейхстагом, вошел в историю и фотолетопись войны как "знаменосец Победы" - его знаменитое изображение стало символом свержения фашизма.

Кировская область стала оплотом промышленности, ковавшей Победу. В регион было экстренно эвакуировано оборудование 115 предприятий, в кратчайшие сроки они развернули производство. За годы войны в области появилось около 200 новых промышленных объектов, регион дал фронту более 4 тыс. танков и самоходных установок, около 2 тыс. "Катюш", 200 боевых кораблей, 2 тыс. аэросаней. Коллектив Вятскополянского машиностроительного завода за годы войны выпустил более 2 млн знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина - под руководством самого конструктора Георгия Шпагина. Кировчане посылали на фронт подарки, продукты, теплые вещи, передали на строительство боевой техники 124 млн рублей и еще почти 41 млн в Фонд Обороны.

Также вятская земля стала вторым домом для 230 тыс. эвакуированных, прежде всего детей блокадного Ленинграда - их приехало более 28 тысяч. Только в 1941 году в область прибыло более 200 детских интернатов, это почти 23 тыс. детей. В годы войны в регион были эвакуированы госпитали из Ленинграда, Курска, Орджоникидзе, Тулы, Рязани, Сибирского военного округа, свою работу они развернули в больницах, школах, административных зданиях, домах культуры и отдыха Кировской области. Всего в регионе размещалось 93 госпиталя, здесь получили лечение около 500 тыс. советских солдат и командиров.

О Парке Победы

Парк Победы в Кирове был создан в 1970-х годах на месте деревни Пахомье, больше половины жителей которой погибло на фронтах Великой Отечественной войны. В 1977 году Кировский биохимзавод построил в парке детский городок из дерева, коллектив треста "Северовостокэнергострой" воздвиг обелиск-стеллу "Комсомольская слава". 9 мая 2007 года у обелиска установили Вечный Огонь, а в 2010 году в парке поставили мемориальный знак в честь деревни Пахомье. На площадке рядом со стеллой установлена отслужившая свой век современная военная техника в память о воевавших и погибших в Северо-Кавказском регионе военнослужащих кировской дивизии внутренних войск. Также к 65-летию Победы в парке открыт барельеф в честь Григория Булатова.