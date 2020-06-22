Германию на параде Победы в Москве будет представлять посол

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр будет представлять Германию на параде Победы в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в диппредставительстве ФРГ в РФ.

"Ожидается, что посол примет участие в параде Победы на Красной площади", - сказали в посольстве.

9 мая традиционный парад Победы на Красной площади не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции. 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.