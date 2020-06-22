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Издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров покидает пост

Как сообщил ТАСС источник в издании, гендиректором "Бизнес ньюс медиа" будет назначен Михаил Нелюбин
Глеб Прозоров Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глеб Прозоров
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе владельца издания Ивана Еремина.

"Прозоров покидает свой пост", - сказал собеседник агентства.

Ранее совет директоров "Бизнес ньюс медиа" рекомендовал Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова. Его назначению предшествовал внутриредакционный конфликт, творческий коллектив редакции требовал назначить главредом Анфису Воронину.

О своем уходе после этого заявили пять заместителей главного редактора газеты. Об уходе сообщили Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский, который работает в газете с момента основания.

Как сообщил ТАСС источник в издании, гендиректором "Бизнес ньюс медиа" будет назначен Михаил Нелюбин. Он является гендиректором компании "Саппорт", которой владеет Еремин.

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