Минобрнауки предлагает увеличить квоту на обучение иностранцев в вузах России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобрнауки разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает увеличить квоту на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет бюджета до 18 тыс. человек в 2021 году, до 23 тыс. - в 2022 году и до 30 тыс. - в 2023 году. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале проектов нормативных актов.

"Установить, что квота на образование в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - иностранные граждане), получаемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в образовательных организациях <…>, не превышает в 2021 году - 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и, начиная с 2023 года, - 30 тыс. человек", - говорится в документе.

Уточняется, что реализация данного постановления потребует выделения дополнительных средств из бюджета в объеме 171 млн рублей в 2021 году, 973 млн в 2022 году и с 2023 года - 2,6 млрд рублей ежегодно.

Также сообщается, что в вузах РФ обучается свыше 300 тыс. иностранных граждан из более 170 государств.

"По численности обучающихся иностранных граждан РФ занимает шестое место в мире после США, Великобритании, Германии Франции, Китая. В настоящее время доля иностранных студентов в общей численности обучающихся в российских образовательных организациях составляет около 7,3%", - сообщается в пояснительной записке к документу.

В феврале текущего года в Госдуме состоялись парламентские слушания, участники которого рекомендовали увеличить квоту на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет бюджета в 2021-2022 годах до 30 тыс. человек. Отмечалось, что сегодня в России обучаются студенты из 170 стран в рамках ежегодной квоты 15 тыс. человек. Однако число заявок от иностранных граждан, желающих учиться в российских вузах, в 2019-2020 годах увеличилось до 100 тыс. человек.