Суд увеличил экс-футболисту сборной Тарасову алименты на содержание ребенка

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы увеличил бывшему хавбеку "Локомотива" и сборной России Дмитрию Тарасову размер алиментов на содержание ребенка. Об этом ТАСС сообщил адвокат экс-супруги футболиста Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

"Суд удовлетворил частично наш встречный иск, обязал Тарасова платить 1/4 от всех его видов доходов, плюс 104 тыс. руб. дополнительно. То есть, если он, условно, зарабатывает 10 млн рублей в месяц, то он должен платить Оксане 2,5 млн рублей, плюс более 100 тыс. руб., - сказал защитник. - Таким образом, то, что вынес суд - выше, чем то, что платил Тарасов до обращения в суд".

По словам адвоката, бывшая супруга футболиста "очень довольна" решением суда. Оно пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ранее по другому решению суда Тарасов выплачивал 350 тыс. руб. в месяц и попросил суд снизить размер алиментов до 50 тыс. "Он хотел это сделать в период межсезонья, когда он нигде не играл, но из-за пандемии судебное заседание затянулось, и сегодня было вынесено решение", - пояснил Сергей Жорин.

Развод Тарасовых был оформлен Преображенским судом в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. Осенью 2018 года Черемушкинский суд Москвы начал рассматривать иск Тарасова, в котором он просил уменьшить алименты на ребенка в четыре раза и определить порядок общения с ним.

В середине октября прошлого года стало известно, что ФК "Локомотив" признал задолженность по алиментам у своего полузащитника и заявил о готовности погасить ее до конца года, вычтя долг из его зарплаты. В начале ноября 2018 года судебные приставы в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам наложили обеспечительный арест на два дорогостоящих автомобиля футболиста. Как сообщалось ранее, задолженность футболиста Тарасова по алиментам за шесть лет составляла почти 7,5 млн руб., долг футболистом был погашен. Сейчас Тарасов является полузащитником казанского "Рубина".