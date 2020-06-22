Под Калининградом перезахоронили останки 104 советских солдат, павших в апреле 1945 года

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Останки 104 советских солдат и офицеров, павших в боях за город Фишхаузен (ныне Приморск, входит в состав Балтийского городского округа) в апреле 1945 года, перезахоронили на территории мемориального комплекса в городе Приморске Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Балтийском городском округе перезахоронили останки 104 советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Траурная церемония состоялась в городе Приморске 22 июня, в День памяти и скорби, на территории мемориального комплекса возле братской могилы советских воинов, павших при взятии Фишхаузена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Весной прошлого года в районе бывшего населенного пункта Тенкиттен (сейчас поселок Береговое) поисковики обнаружили воинское захоронение. Поисковые группы проводили работы в течение нескольких месяцев. Имена всех 104 погибших воинов, чьи останки перезахоронили, ранее увековечили на мемориале в Приморске, восемь из них - офицеры.

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг - ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.