Меньше 100 умерших в РФ и рекорд по заражениям в мире. Главное о коронавирусе за 22 июня

Россия
- Всего зафиксировано 592 280 случаев заражения, из них новых — 7600. За сутки умерли 95 человек (впервые с 25 мая число умерших оказалось меньше 100), за весь период — 8206.
- Россиянам придется носить маски и осенью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Все популярные туристические направления страны будут открыты для россиян к началу июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
- Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более, сообщил директор НИЦ Гамалеи.
- В Петербурге возобновляются услуги каршеринга и открываются санатории.
Москва
- Всего зафиксировано 215 014 случаев заражения, из них новых — 1068.
- Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений. Возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха
- В МГУ вручение дипломов пройдет в дистанционном формате.
Мир
- Всего зафиксировано более 8,8 млн случаев заражения, умерли более 465 тыс. человек (данные ВОЗ).
- За сутки коронавирусом в мире заразились более 183 тыс. человек — это рекорд пандемии.
- Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней.
- В Пекине заявили, что вспышку коронавируса в городе удалось сдержать, но эпидемиологическая ситуация там остается серьезной.