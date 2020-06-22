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Пандемия коронавируса нового типа

Меньше 100 умерших в РФ и рекорд по заражениям в мире. Главное о коронавирусе за 22 июня

© Станислав Красильников/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 592 280 случаев заражения, из них новых — 7600. За сутки умерли 95 человек (впервые с 25 мая число умерших оказалось меньше 100), за весь период — 8206.
  • Россиянам придется носить маски и осенью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • Все популярные туристические направления страны будут открыты для россиян к началу июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
  • Иммунитет, полученный от вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более, сообщил директор НИЦ Гамалеи.
  • В Петербурге возобновляются услуги каршеринга и открываются санатории.

Москва

  • Всего зафиксировано 215 014 случаев заражения, из них новых — 1068.
  • Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений. Возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха
  • В МГУ вручение дипломов пройдет в дистанционном формате.

Мир

  • Всего зафиксировано более 8,8 млн случаев заражения, умерли более 465 тыс. человек (данные ВОЗ).
  • За сутки коронавирусом в мире заразились более 183 тыс. человек — это рекорд пандемии.
  • Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней.
  • В Пекине заявили, что вспышку коронавируса в городе удалось сдержать, но эпидемиологическая ситуация там остается серьезной.
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