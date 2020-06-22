Главком Сухопутных войск: парад Победы - не проявление милитаризма, а праздник для людей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проведение парада Победы в Москве не является проявлением милитаризма со стороны России, это праздник для людей. Об этом заявил в понедельник главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Никакого милитаризма там нет. Хотя, действительно, это демонстрация возможностей, это показ боевого духа, это прекрасная выправка, это праздник для людей, в первую очередь для ветеранов, если мы говорим про 9 мая. Я думаю, что парады очень нужны, это я высказываю мнение и как командующий парадом [Победы]", - сказал он.

Салюков рекомендовал скептикам хоть раз поговорить с теми, кто был на репетиции парада Победы или на самом параде. "Последние годы мы замечаем такую тенденцию, что на генеральной репетиции и на ночных репетициях, которые проходят на Красной площади, очень многие обращаются с просьбами помочь пройти [на репетиции], посмотреть. И трибуны полны [на ночных репетициях], не говоря уже о генеральной репетиции, очень много людей", - отметил главком Сухопутных войск.

Он поделился своими наблюдениями, что после генеральных репетиций в последние годы очень много простых людей, в том числе молодежи подходят к участникам парада, просят сфотографироваться с ними. "Это как-то разыграть или срежиссировать невозможно, заставить людей, чтобы они подходили и просили сделать общее фото", - отметил Салюков.