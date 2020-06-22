Собянин сообщил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве с 23 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начинается 23 июня. Возобновят работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, станет доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха, сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", - написал мэр.
Он добавил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, но многие ограничения пока остаются: так, сохраняется запрет на массовые мероприятия, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.
С 16 июня в столице сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе.
О ситуации с коронавирусом
Сергей Собянин подчеркнул, что среднее число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве снизилось за последнее время примерно до 500 случаев в день.
"Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15%, до 501 случая в день. <...> Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии - основной причины тяжелого течения болезни", - написал он в своем блоге.
Он отметил, что количество госпитализированных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7 тыс. человек. Это позволило принять решение о возвращении в плановый режим работы еще 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.
"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим. <...> Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией", - написал Собянин.
В Москве, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 22 июня, выявлено в общей сложности 215 014 случаев заражения, в том числе 1 068 за минувшие сутки. Уже выздоровели 136 670 человек. Умерли 3 617 инфицированных, за день зарегистрировано 20 летальных исходов - гораздо меньше, чем раньше.