Круглый стол "Как пандемия изменит систему оказания онкопомощи в России?". Видеотрансляция

ТАСС

В Москве в онлайн-формате проходит круглый стол "Как пандемия изменит систему оказания онкологической помощи в России?".

В мероприятии принимают участие генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии", главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ "Гематологический научный центр" Валерий Савченко, депутат Госдумы Валерий Елыкомов, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Александр Румянцев, президент Всероссийского общества онкогематологии "Содействие" Лилия Матвеева, первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО "Альфа Страхование - ОМС" Алексей Березников, генеральный директор ООО "Джонсон & Джонсон" Катерина Погодина, директор отдела по обеспечению доступа препаратов на рынок и ценообразования, Bristol-Myers Squibb в России Алиса Джангирянц и другие.

Участники круглого стола обсудят, достаточно ли качественно и полномасштабно организованы в России диагностические мероприятия для онкогематологических пациентов, какова роль регистров пациентов в стратегии борьбы с онкологематологическими заболеваниями, как прийти к эффективному механизму оплаты таблетированных форм лекарственных препаратов за счет средств ОМС и как расширить практику применения наиболее эффективных протоколов лечения во всех субъектах.