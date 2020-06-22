В Элисте открыли мемориал, посвященный подвигу женщин в Великой Отечественной войне

ЭЛИСТА, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "У войны не женское лицо" открыли в Элисте на территории Калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГТЭУ). Мемориал возведен за счет пожертвований и средств президентского гранта, который выиграли студенты филиала, сообщили журналистам в пресс-службе республиканской администрации.

"Сегодня, в День памяти и скорби, во дворе Калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета состоялось торжественное открытие мемориала "У войны не женское лицо". Его строительство было инициировано руководством и студентами филиала вуза", - говорится в сообщении.

На мемориале увековечены имена 94 калмыцких женщин, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Комплекс, построенный по проекту архитектора Владимира Гиляндикова, представляет собой три стелы и черные гранитные плиты с высеченными именами женщин-фронтовиков.

"Этот мемориал - дань уважения подвигу советских женщин, знак восхищения нынешней молодежи их стойкостью и отвагой. Студенты и преподаватели вуза провели большую работу по сбору информации, встретились с родными, организовали сбор средств на строительство мемориала", - приводит пресс-служба слова главы республики Бату Хасикова.

В пресс-службе отметили, что президентский грант, средства которого пошли на создание памятника, выиграли студенты филиала МГГЭУ в рамках поисково-исследовательского проекта о женщинах, защищавших Калмыкию в годы войны.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось 43,2 тыс. уроженцев Калмыкии. Около 300 человек активно участвовали в 21 разведывательно-диверсионном отряде, действовавшем в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой АССР, Сталинградской (ныне Волгоградской) и Ростовской областей, Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края. За боевые заслуги около 4 тыс. воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. 22 уроженца региона, проявившие исключительное мужество и героизм, были удостоены звания Героя Советского Союза.