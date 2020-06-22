В шествии в честь 75-летия Победы в Нижнем Новгороде примут участие около 1 тыс. военных

ТАСС, 22 июня. Около 1 тыс. военнослужащих примут участие 24 июня в торжественном шествии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде. Об говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Всего в торжественном шествии 24 июня в Нижнем Новгороде примет участие около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа", - отмечается в сообщении.

Так, к тренировкам уже приступил экипаж легендарного танка Т-34, который откроет шествие. "Лучший танковый экипаж Западного военного округа прошел специальное переобучение для управления исторической техникой. Перед тренировкой танк прошел полное сервисное обслуживание с заменой всех расходных деталей и материалов", - добавили в пресс-службе.

Также по городу 24 июня пройдет исторический грузовик ГАЗ-АА "Полуторка", советский армейский внедорожник ГАЗ-67, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Как сообщал ТАСС ранее, доступ зрителей к месту проведения шествия 24 июня ограничат, будет организована онлайн-трансляция мероприятия, которая начнется сразу после трансляции парада Победы в Москве.