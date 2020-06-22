Московская еврейская религиозная община передала 300 семьям помощь в 5 млн руб. в пандемию

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Боле 300 семей получили материальную поддержку Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) во время пандемии коронавируса на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента Совета раввинов Европы, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

"В течение последних трех месяцев Московская еврейская религиозная община оказывает материальную поддержку более чем 300 семьям, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии, на сумму более 5 млн рублей", - сказала ТАСС пресс-секретарь Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова.

Несмотря на снятие ограничительных мер, отметила она, восстановление прежних условий жизни потребует времени, а кризис, вызванный пандемией, затронул практически каждую семью, поэтому МЕРО продолжит помощь нуждающимся.

"Многие наши прихожане оказались в непростой ситуации из-за приостановки деятельности компаний-работодателей или сокращения персонала. Прихожане старшего возраста длительное время находятся в изоляции. Поэтому начиная с апреля в синагоге была организована доставка продуктовых наборов пожилым членам общины, а также выплаты малоимущим и семьям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации", - рассказала ТАСС пресс-секретарь.