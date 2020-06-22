Аэропорт Сочи принял первые рейсы с туристами после снятия карантина на Кубани

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Первые чартерные авиарейсы с туристами прибыли в Сочи после окончания режима карантина в Краснодарском крае. В понедельник утром на курорт прилетели почти 400 отдыхающих, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

"22 июня в 03:30 Международный аэропорт Сочи принял первый туристический рейс после окончания режима карантина, организованный авиакомпанией "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус". На самолете Boeing-737, следующем по маршруту "Москва-Сочи", на курорт доставлено 189 пассажиров. Второй самолет перевозчика приземлился в аэропорту Сочи спустя пять минут после первого. Таким образом, в рамках запуска первых туристических рейсов в курортную столицу России прибыло 380 пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, отелей и гостиниц. С 21 июня карантин в регионе был отменен. Кроме того, с воскресенья отменили обязательную изоляцию в обсерваторах, она сохранилась только для тех, кто прибыл из-за рубежа. Режим повышенной готовности продолжил свое действие.

Краснодарский край - основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток Сочи, наиболее популярного круглогодичного города-курорта России, в 2019 году составил 6,2 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.