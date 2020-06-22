Шествие Победы в Йошкар-Оле пройдет без зрителей

ТАСС, 22 июня. Торжественное прохождение расчетов и механизированной колоны в Йошкар-Оле в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня без участия зрителей. Для них будет организована прямая трансляция, сообщила ТАСС заместитель начальника организационно-аналитического управления главы Республики Марий Эл Екатерина Серебрякова.

"Торжественное шествие пройдет без участия зрителей, для них будет организована прямая трансляция", - сказала она.

Прямая трансляция с 8 до 9 утра будет организована на телеканалах ОТР и МЭТР, на сайте metr12.ru, в группе Марий Эл Телерадио в социальной сети "ВКонтакте", а также на канале "ТВ МЭТР" в YouTube.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, к шествию на главной площади города готовится пешая колонна, сформированная из более 10 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты Йошкар-Олинского ракетного соединения. Ожидается участие современной военной и специальной техники Йошкар-Олинского ракетного соединения. Среди них машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевые противодиверсионные машины БПДМ "Тайфун-М", бронеавтомобиль "Выстрел", бронетранспортеры и другая колесная техника.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.