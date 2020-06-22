Регионы Поволжья почтили память героев, погибших в Великой Отечественной войне

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Жители и главы регионов Приволжского федерального округа (ПФО) вспомнили героев, погибших во время Великой Отечественной войны, минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню, мемориалам и памятникам. Об этом ТАСС в понедельник сообщили представители региональных властей.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Традиционно 22 июня в российских городах проходит акция "Свеча памяти", в этом году она перешла в онлайн-формат, и большинство жителей зажгли электронные свечи - настоящие свечи доверили волонтерам Победы и представителям молодежных организаций. В Перми свечи были зажжены в форме слова "память" у монумента героям фронта и тыла, в Ижевске из свечей составили слово "помним", в Уфе под музыку Национального симфонического оркестра Башкирии их выстроили в форме Вечного огня, в Нижнем Новгороде в парке Победы - в форме звезды с надписью "Нижний Новгород - родина героев".

"Мы гордимся, что у нас живет Герой Советского Союза - Кузнецов Александр Михайлович. Мы очень его любим, он буквально на днях отпраздновал свое 98-летие", - рассказала ТАСС руководитель "Волонтеров Победы" в Нижегородской области Мария Самоделкина.

В Казани участники акции прошли с зажженными лампадными свечами через мост Миллениум до парка Победы, а жители Оренбурга зажгли и установили свечи памяти у Вечного огня. В сквере Славы Орска в День памяти и скорби состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня делегации города Гая, где открывается мемориал памяти, по традиции он должен быть зажжен от уже действующего.

Открытие памятника и акция "Красная гвоздика"

В Ульяновске ранним утром со старого железнодорожного вокзала, от памятной композиции участникам Великой Отечественной войны, откуда ульяновцы уходили на фронт, отправился Огонь Памяти. Это лампа-коптилка из гильзы, которую на автомобиле ГАЗ-67Б на площадь 30-летия Победы перевезли участники поисковых отрядов. Они установили ее на парапете Вечного огня, от которой можно было зажечь лампадки и поставить их к памятнику. А в Нижнем Новгороде Вечный огонь с территории нижегородского кремля в парк Победы провезла колонна мотоциклистов клуба "Ночные волки". В Кирове свечи памяти зажгут вечером на набережной Грина.

Ставшая также традиционной акция "Красная гвоздика", наоборот, из онлайн-формата перешла в офлайн. Как сообщила ТАСС председатель Ульяновского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Людмила Князькова, раньше желающие переводили деньги по специальному коду, сегодня же волонтеры вышли на улицу и предлагали прохожим внести пожертвование и надеть специальный значок. Присоединились к "Красной гвоздике" и в Пензе. "Мы будем распространять значки за любое пожертвование. Цель акции - собрать средства для фонда "Память поколений", мы выступаем партнером этого фонда. Фонд покупает ветеранам боевых действий медикаменты, медицинское оборудование, либо лечение оплачивает, а мы распространяем значки за любое пожертвование", - рассказал ТАСС руководитель "Волонтеров Победы" в Пензенской области Дмитрий Шлыков.

На площади перед железнодорожным вокзалом Уфы глава Башкирии Радий Хабиров открыл памятник "Землякам, ушедшим на фронт". Скульптурная композиция состоит из девяти фигур и изображает проводы на фронт в 1941 году. Авторский коллектив под руководством скульптора Вадима Кириллова работал над проектом более двух лет. Также ко Дню памяти и скорби поисковые отряды "Укрепрайон 36" и "Дружина" передали родным останки уроженца Туймазинского района Башкирии Ахсана Авхадеева, пропавшего без вести в январе 1941 года, и уроженца Буздякского района Минилатыпа Каюмова, погибшего 28 сентября 1942 года. Красноармейцев похоронят на малой родине.

22 июня в Кирове в Парке Победы открылась выставка, на стендах на улице разместили более 70 рассекреченных документов, а также фотографии из архива Даниила Федоровича Онохина - фотокорреспондента сформированной в Кирове в июле 1941 года 311-й стрелковой дивизии. По данным администрации города, впервые на выставке показали копии немецких трофейных фотодокументов из фондов Центрального государственного архива Кировской области, экспозиция повествует о жизни населения области в первые дни войны, мобилизации на фронт, размещению эвакуированных заводов и фабрик на территории города, выпуску военной продукции на местных предприятиях, эвакуации жителей прифронтовых районов в Киров.

В Перми на площадке у одного из торговых центров на один день откроется кинотеатр под открытым небом. Зрители разместятся в своих автомобилях и посмотрят короткометражный фильм "Простые главные слова. Судьба человека" и художественный фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека". Этот же фильм на открытых площадях увидят жители Татарстана и Башкирии. Также в городах Поволжья прошли церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам.

25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.