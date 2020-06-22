Власти Мордовии решат вопрос о помощи детям умерших от коронавируса сестер

ТАСС, 22 июня. Власти Мордовии рассматривают вопрос об оказании материальной помощи семьям двух сестер, которые заразились коронавирусом и умерли. У одной из них осталось пять детей, у другой - двое, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы Мордовии.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в Мордовии в одном поселении умерли две родные сестры, заразившиеся коронавирусом. У одной из женщин остались двое детей-подростков, у второй - пятеро детей, у которых, к тому же, в прошлом году умер от рака отец.

"По информации главы администрации Белозерьевского сельского поселения Рясима Салихова, сейчас опеку над пятью детьми Хамиды Асаиновой оформляет ее родной брат, он живет напротив и готов взять племянников в свою семью. С двумя детьми умершей Гюзели Асаиновой сейчас находится бабушка, они подростки, их будет воспитывать отец. Сейчас рассматривается вопрос об оказании материальной помощи семьям [умерших женщин]", - сказала собеседница агентства.

По данным Минздрава республики, обе женщины находились в стационарах и получали необходимое лечение, но болезнь протекала тяжело, и спасти сестер не удалось.

За сутки в Мордовии зафиксировано 54 случая заражений коронавирусной инфекцией, общее число достигло 3 040. На прошлой неделе республика вышла на первый этап отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.