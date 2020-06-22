В Липецкой области отменили обязательную самоизоляцию для въезжающих в регион

ТАСС, 22 июня. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отменил обязательные 14 дней самоизоляции для въезжающих на ее территорию из других регионов России. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба правительства Липецкой области по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"[Губернатор] Игорь Артамонов сообщил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в Липецкую область. За сутки в Липецкой области зарегистрировано 50 случаев инфицирования COVID-19. Количество выздоровевших в пять раз превысило количество заболевших - за сутки в регионе 258 человек вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, для прибывающих в Липецкую область из других стран режим самоизоляции остается обязательным. Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства региона, с 25 июня в Липецкой области планируют приступить ко второму этапу снятия ограничений, что позволит открыть промтоварные магазины площадью 400 кв. м.

Власти Липецкой области в начале апреля ввели обязательную самоизоляцию на 14 дней для всех, кто въезжает в регион. В регионе режим повышенной готовности введен с 10 марта, с 9 мая - обязательный масочный режим. С 8 июня в Липецкой области начат первый этап снятия введенных ограничений, разрешена работа парикмахерских, предприятий сферы быта, промтоварных магазинов площадью до 400 кв. м, а также прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, начали плановый прием три медучреждения. В регионе не работают торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и кафе, фитнес-центры.

По данным на 22 июня, в Липецкой области общее число заразившихся коронавирусом составляет 3 438, из числа зараженных 1 973 человек выздоровели, 12 человек умерли.