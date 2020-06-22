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Пандемия коронавируса нового типа

Главный федеральный инспектор по Кировской области Климов выздоровел после коронавируса

Всего в регионе выявили 2 964 случаев заражения коронавирусом, число выздоровевших составляет 2 322

КИРОВ, 22 июня. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусом главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов выздоровел и приступил к работе. Этот факт он подтвердил ТАСС.

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5 июня Владимир Климов сообщил ТАСС, что заразился коронавирусом и находится на больничном.

"Я вышел сегодня на работу. Вчера больничный лист закрыл. Надеюсь, что все нормально должно быть. [Желаю] никому не болеть", - сказал Климов.

По данным аппарата ГФИ, сотрудники аппарата работают дистанционно с начала пандемии.

За сутки в Кировской области выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, общее число возросло до 2 964 случаев. 425 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях находится 601 человек, состояние 36 человек оценивается как тяжелое, из них 21 - в отделении реанимации и интенсивной терапии, семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошлые сутки из инфекционных госпиталей выписаны 106 человек, общее количество выздоровевших достигло 2 322 человек.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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