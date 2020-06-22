В Волгограде умер экс-глава комитета культуры региона, возглавлявший ведомство 19 лет

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры РФ Александр Величкин, возглавлявший комитет культуры Волгоградской области в 1989-2008 годах, умер в понедельник на 73-м году жизни, сообщается на сайте комитет культуры региона.

"Сегодня на 73-м году жизни скончался Александр Иванович Величкин, с 1989 по 2008 год он возглавлял комитет культуры Волгоградской области, затем два года был директором музея-заповедника "Сталинградская битва", с 2011 по 2015 год являлся заместителем директора по научной работе Волгоградского областного краеведческого музея", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, Величкин был инициатором многих социально-значимых проектов по развитию и сохранению творческого потенциала профессиональных коллективов, а также культурных традиций Волго-Донского края. Во время его работы были построены здания для областной библиотеки им. М. Горького, детской и юношеской библиотек, здания домов культуры четырех сельских районов, здания музеев Иловлинского и Николаевского районов, а также реализовано много других проектов.

За достижения в сфере культуры он был награжден почетным званием "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", орденами "Знак Почета", "Дружбы", "Петра Великого". Также был награжден почетным знаком администрации Волгоградской области "Хранитель традиций", медалью "За вклад в наследие народов России", памятной медалью "Патриот России".

Комитет культуры Волгоградской области выражает свои соболезнования родным и близким Александра Величкина в связи с его уходом. В ведомстве ТАСС сообщили, что дата и место похорон решаются.