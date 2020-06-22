В Архангельской области зафиксировали первый случай смерти врача с коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Первый случай смерти медика, у которого был выявлен коронавирус, зафиксировали в Архангельской области. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном оперштабе.

"Скончалась врач, у которой был выявлен коронавирус", - сказала собеседница агентства. При это она отметила, что у умершей женщины был ряд сопутствующих заболеваний, поэтому в оперштабе считают, что пока нельзя утверждать, что медик умерла от коронавируса.

По словам представителя оперштаба, причины смерти врача определит специальная комиссия, затем уже штаб отчитается о результатах. До этого в региональном оперштабе сообщали, что от коронавируса в области умерли четыре человека.

По данным штаба, в Архангельской области зафиксировано 4 755 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 1 792 пациента выздоровели и выписаны. Значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, рост заболеваемости в городе в 2,8 раза выше, чем на остальных территориях региона. Всего в городе заразились 2 107 из них 1 488 сотрудники судостроительных предприятий.