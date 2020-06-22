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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 9 млн

Общее число умерших составляет 469 122 человека, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в понедельник достигло 9 003 042. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

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По данным исследовательской организации, наибольшее число инфицированных зафиксировано в США - 2 289 168. Следом идут Бразилия (1 083 341), Россия (591 465), Индия (425 282) и Великобритания (306 761).

Общее число умерших из-за коронавируса, по сведениям специалистов университета, составляет 469 122. Больше всего смертельных исходов в США - 120 044. Далее следуют Бразилия (50 591), Великобритания (42 732), Италия (34 657) и Франция (29 643).

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