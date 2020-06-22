Страны ближнего зарубежья готовятся к новой волне ограничений из-за пандемии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в последние дни осложнилась в ряде стран ближнего зарубежья. Власти Казахстана, Киргизии и Молдавии не исключают возобновления ранее ослабленных ограничительных мер, а в Азербайджане даже ввели жесткий карантин на две недели.
Необходимость в новых ограничениях обусловлена во многом тем, что жители республик не соблюдают действующие санитарные нормы. Это продемонстрировал, в частности, опыт Азербайджана, где власти пытались вводить жесткие карантинные меры по выходным, но они не дали результатов, так как массово игнорировались населением.
Жесткий карантин в Азербайджане
В Азербайджане, где в выходные был зафиксирован антирекорд - 491 новый случай заражения за сутки, - с воскресенья начал действовать двухнедельный жесткий карантин в восьми населенных пунктах, включая Баку. На этот период вновь закрылись крупные торговые центры, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек, кафе и рестораны, им разрешена только доставка еды на дом и в офисы. Прекратили работу музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. Эти ограничения действовали в стране с конца марта и были поэтапно сняты во второй половине мая. В то же время продолжат работу продуктовые магазины и аптеки, больницы и поликлиники, ветеринарные клиники, службы жизнеобеспечения, общественный транспорт, включая бакинский метрополитен. Также останется свободным вход на бульвары, в парки и скверы.
При этом власти страны в связи с ростом числа инфицированных (в начале мая число заражений составляло в среднем до 60 в день, а впоследствии суточный показатель превысил сначала 200, а затем 300 случаев) в июне дважды вводили режим жесткой изоляции на выходные дни в Баку и ряде крупных городов, когда действовал полный запрет на выход из дома. Не работали даже продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Однако, как признала на брифинге заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Ягут Гараева, "режим строгого карантина на выходные дни не дал желаемого результата", сейчас наблюдается увеличение числа заражений. Она объяснила это массовым нарушением жителями страны карантинных правил. Общее число заразившихся составило 12 729, или 0,1% от 10-миллионного населения республики, число летальных исходов - 154.
Возвращение ограничений в Казахстане
Казахстан ранее снял ряд ограничительных мер, в частности открыв международное авиасообщение. В субботу авиакомпания Air Astana выполнила первый международный рейс после отмены режима ЧП по маршруту Алма-Ата - Анталья. С 8 июня авиакомпания выполняла только еженедельные репатриационные рейсы между Алма-Атой и Сеулом.
Между тем, эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается, и в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять экстренные меры для сокращения масштабов инфекции. В республике в последнее время наблюдается рост числа зараженных, а также увеличение показателя смертности. В ряде городов в минувшие выходные действовали дополнительные ограничительные меры. Позже стало известно, что в столице страны Нур-Султане с 23 июня закроют детские сады, а поликлиники города временно не будут проводить плановый прием пациентов. В стране подтверждены 17 732 случая инфицирования (507 за минувшие сутки), 120 человек умерли.
Возможные меры в Киргизии и Молдавии
Не исключил введения новых ограничений и Минздрав Киргизии, где с начала пандемии выявлены 3 356 инфицированных, более 1 тыс. из которых - за последние восемь дней. "Если негативная тенденция будет сохраняться, то с учетом эпидемиологической ситуации мы вынуждены будем вновь вводить ограничительные меры. Мы уже рекомендовали республиканскому оперативному штабу в выходные дни запретить движение общественного транспорта", - сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов. По его словам, возможно, будут вновь закрыты детские сады, "поскольку среди воспитателей зафиксированы факты заражения вирусом".
В настоящее время власти страны готовят для приема пациентов еще несколько больниц и госпиталей. Один из них планируется разместить на территории бывшей авиабазы США вблизи столичного аэропорта Манас. Еще один стационар Минздрав хочет организовать в столичном отеле "Ак-Кеме".
Власти Молдавии заявили в понедельник, что срок чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья, введенный до 30 июня в связи с пандемией, может быть продлен по рекомендации Минздрава страны. Решение примет национальная чрезвычайная комиссия.
При этом, по словам премьера страны Иона Кику, в больницах на данный момент занято 50-55% мест. "Сложнее ситуация с медперсоналом, который находится на пределе своих сил. Поэтому еще раз прошу население проявлять дисциплину, соблюдать правила, потому что помимо мест в больницах нам нужны и люди, которые будут за нами там ухаживать", - отметил глава кабинета министров.
Общее число заразившихся в Молдавии достигло 14,2 тыс. (247 за последние сутки), скончались 473 человека.
Число инфицированных растет
Число заразившихся в Белоруссии к понедельнику выросло на 518 и составило 59 023, скончались пять пациентов. Общее количество летальных исходов возросло до 351. В условиях пандемии местные власти не стали вводить карантин, в стране проводятся массовые мероприятия, началась кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. Вместе с тем представительство Всемирной организации здравоохранения считает, что страна все еще находится на стадии локальной передачи коронавирусной инфекции, указывая на то, что надо отложить массовые мероприятия, уменьшить физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях, а также ограничить передвижение людей.
Остается сложной и ситуация на Украине, где с начала пандемии зарегистрирован уже 37 241 случай заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявлен 681 инфицированный, общее число летальных исходов составило 1012 - больше всех среди стран ближнего зарубежья. В воскресенье президент страны Владимир Зеленский заявил, что за время пандемии в стране скончались 43 медработника, заразившихся коронавирусом.
В Армении за сутки выявлены 320 новых случаев, общее число заражений достигло 20 588, летальных исходов - 360. В понедельник в Ереван специальным рейсом из Москвы прилетела первая группа российских врачей. "На инициативу Минздрава откликнулись 50 российских врачей и прибыли в Армению для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Следующая группа медиков из России ожидается в июле", - сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян. Этим же рейсом в Армению было доставлено медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Ранее в Армению прибыли врачи из Франции и Литвы.
В Туркмении, по официальным данным, по-прежнему не выявлено ни одного случая инфицирования. В ряде стран суточные показатели остаются на стабильном уровне: в Узбекистане выявлено 142 случая за сутки, в Таджикистане - 58, в Грузии - два новых случая.