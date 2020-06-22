Страны ближнего зарубежья готовятся к новой волне ограничений из-за пандемии

Власти Казахстана, Киргизии и Молдавии не исключают возобновления ограничительных мер, а в Азербайджане даже ввели жесткий карантин на две недели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в последние дни осложнилась в ряде стран ближнего зарубежья. Власти Казахстана, Киргизии и Молдавии не исключают возобновления ранее ослабленных ограничительных мер, а в Азербайджане даже ввели жесткий карантин на две недели. Необходимость в новых ограничениях обусловлена во многом тем, что жители республик не соблюдают действующие санитарные нормы. Это продемонстрировал, в частности, опыт Азербайджана, где власти пытались вводить жесткие карантинные меры по выходным, но они не дали результатов, так как массово игнорировались населением. Жесткий карантин в Азербайджане

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В Азербайджане, где в выходные был зафиксирован антирекорд - 491 новый случай заражения за сутки, - с воскресенья начал действовать двухнедельный жесткий карантин в восьми населенных пунктах, включая Баку. На этот период вновь закрылись крупные торговые центры, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек, кафе и рестораны, им разрешена только доставка еды на дом и в офисы. Прекратили работу музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. Эти ограничения действовали в стране с конца марта и были поэтапно сняты во второй половине мая. В то же время продолжат работу продуктовые магазины и аптеки, больницы и поликлиники, ветеринарные клиники, службы жизнеобеспечения, общественный транспорт, включая бакинский метрополитен. Также останется свободным вход на бульвары, в парки и скверы. При этом власти страны в связи с ростом числа инфицированных (в начале мая число заражений составляло в среднем до 60 в день, а впоследствии суточный показатель превысил сначала 200, а затем 300 случаев) в июне дважды вводили режим жесткой изоляции на выходные дни в Баку и ряде крупных городов, когда действовал полный запрет на выход из дома. Не работали даже продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Однако, как признала на брифинге заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Ягут Гараева, "режим строгого карантина на выходные дни не дал желаемого результата", сейчас наблюдается увеличение числа заражений. Она объяснила это массовым нарушением жителями страны карантинных правил. Общее число заразившихся составило 12 729, или 0,1% от 10-миллионного населения республики, число летальных исходов - 154. Возвращение ограничений в Казахстане Казахстан ранее снял ряд ограничительных мер, в частности открыв международное авиасообщение. В субботу авиакомпания Air Astana выполнила первый международный рейс после отмены режима ЧП по маршруту Алма-Ата - Анталья. С 8 июня авиакомпания выполняла только еженедельные репатриационные рейсы между Алма-Атой и Сеулом. Между тем, эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается, и в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять экстренные меры для сокращения масштабов инфекции. В республике в последнее время наблюдается рост числа зараженных, а также увеличение показателя смертности. В ряде городов в минувшие выходные действовали дополнительные ограничительные меры. Позже стало известно, что в столице страны Нур-Султане с 23 июня закроют детские сады, а поликлиники города временно не будут проводить плановый прием пациентов. В стране подтверждены 17 732 случая инфицирования (507 за минувшие сутки), 120 человек умерли. Возможные меры в Киргизии и Молдавии Не исключил введения новых ограничений и Минздрав Киргизии, где с начала пандемии выявлены 3 356 инфицированных, более 1 тыс. из которых - за последние восемь дней. "Если негативная тенденция будет сохраняться, то с учетом эпидемиологической ситуации мы вынуждены будем вновь вводить ограничительные меры. Мы уже рекомендовали республиканскому оперативному штабу в выходные дни запретить движение общественного транспорта", - сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов. По его словам, возможно, будут вновь закрыты детские сады, "поскольку среди воспитателей зафиксированы факты заражения вирусом".

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