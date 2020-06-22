Карачаево-Черкесия переходит к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений

ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Первый этап снятия ограничений, введенных в период пандемии, начнется в Карачаево-Черкесии во вторник 23 июня. В республике будут открыты магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начнет работу межмуниципальный транспорт, сообщил в понедельник глава региона Рашид Темрезов.

"Мы выполняем методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям - снижается коэффициент распространения COVID-19, сохраняется высокий охват населения тестированием и зарезервирован свободный коечный фонд. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничительных мер при строгом соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических правил", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Темрезова, со вторника в республике откроются объекты торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. м, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологические клиники, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновится работа межмуниципального пассажирского транспорта.

Руководитель региона отметил, что на сегодняшний день проводят 1,2 тыс. тестов в сутки, также на базе Усть-Джегутинской районной центральной больницы подготовлен резервный госпиталь на 150 коек для пациентов с коронавирусом. "Эпидситуация в республике непростая, но уже сейчас можно с осторожностью говорить о тенденции к ее улучшению. Коэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвертый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается количество вызовов скорой помощи и врачей на дом", - добавил он.

Режим всеобщей самоизоляции в Карачаево-Черкесии был введен 31 марта и уже несколько раз продлевался. Продолжает свое действие большая часть ограничительных мер, в том числе запрет массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологического режима на всех предприятиях и в транспорте.

По информации оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в республике выявили 87 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 902 случая инфицирования, 1 001 житель выздоровел, 11 пациентов умерли.

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