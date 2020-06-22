На Кубани ограничили посещение лесов из-за высокой пожароопасности

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Посещение лесов на территории Краснодарского края временно ограничено из-за высокой пожарной опасности, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города Сочи.

"До 2 июля в целях предотвращения угрозы возгораний запрещен вход и въезд на транспортных средствах в лесные массивы на всей территории лесного фонда Краснодарского края", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, под запретом разведение костров, сжигание мусора и другие пожароопасные работы. В муниципалитетах усилена работа специальных служб.

"В Сочи в полной готовности находятся все силы и средства пожарных формирований. Проводится регулярный наземный мониторинг лесов. В труднодоступных местах, где нет возможности для движения транспорта, на помощь нам приходит команда Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России. Благодаря их работе мы можем контролировать безопасность всех территорий", - привели в пресс-службе слова начальника Управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадима Снегирева.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на сегодня в регионе на территории 39 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае около двух недель держится жаркая погода. Так, в Краснодаре в понедельник малооблачно. Температура воздуха в течение дня достигала 30 градусов тепла.