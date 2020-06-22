В парке Рязани вандалы повредили военную технику, установленную 9 мая

ТАСС, 22 июня. Неизвестные повредили боевые машины, установленные в первом в Рязанской области парке военной техники 9 мая 2020 года. Об этом в понедельник сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Николай Любимов.

Техника, переданная в регион Минобороны РФ, была презентована жителям Рязани 9 мая - колонны с машинами и оружием провезли по всему городу, после чего их установили в сквере у памятника советско-польскому братству по оружию, где основали первый в области парк военной техники под открытым небом.

"Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стекла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колеса. Сложно было представить, что такое возможно в год 75-летия Великой Победы, в городе, достойном носить звание Города трудовой доблести. Мне искренне жаль видеть такое варварство. Это настоящее предательство наших героев и нашей памяти, большая подлость, которую могли совершить только люди без чести", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что технику в ближайшее время отремонтируют и приведут в порядок, однако призвал жителей Рязани бережнее относиться к памяти боевых заслуг предков.

"Дорогие рязанцы, дорогие друзья, в это непростое время особенно важно не забывать, что у нас есть ценности, мораль и достоинство. Есть гордость и память, героическая история, оплаченная миллионами жизней наших отцов, дедов и прадедов. Я призываю к совести, ответственности и неравнодушию", - добавил Николай Любимов.

В декабре 2015 года Рязани было присвоено почетное звание города воинской доблести с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". С 24 июня 1941 года по 1 января 1942 года город находился на военном положении и подвергался бомбардировкам. В Рязани было сформировано пять новых дивизий. Более 350 уроженцев Рязанской области стали получили звание Героя Советского Союза, свыше 60 стали кавалерами ордена Славы.