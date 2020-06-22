{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В парке Рязани вандалы повредили военную технику, установленную 9 мая

Они разбили стекла, сломали сиденья, изуродовали приборные панели и спустили колеса машинам

ТАСС, 22 июня. Неизвестные повредили боевые машины, установленные в первом в Рязанской области парке военной техники 9 мая 2020 года. Об этом в понедельник сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Николай Любимов.

Техника, переданная в регион Минобороны РФ, была презентована жителям Рязани 9 мая - колонны с машинами и оружием провезли по всему городу, после чего их установили в сквере у памятника советско-польскому братству по оружию, где основали первый в области парк военной техники под открытым небом.

"Спустя всего месяц техника повреждена: разбиты стекла, сломаны сиденья, изуродованы приборные панели, деформированы диски и спущены колеса. Сложно было представить, что такое возможно в год 75-летия Великой Победы, в городе, достойном носить звание Города трудовой доблести. Мне искренне жаль видеть такое варварство. Это настоящее предательство наших героев и нашей памяти, большая подлость, которую могли совершить только люди без чести", - написал глава региона.

Губернатор отметил, что технику в ближайшее время отремонтируют и приведут в порядок, однако призвал жителей Рязани бережнее относиться к памяти боевых заслуг предков.

"Дорогие рязанцы, дорогие друзья, в это непростое время особенно важно не забывать, что у нас есть ценности, мораль и достоинство. Есть гордость и память, героическая история, оплаченная миллионами жизней наших отцов, дедов и прадедов. Я призываю к совести, ответственности и неравнодушию", - добавил Николай Любимов.

В декабре 2015 года Рязани было присвоено почетное звание города воинской доблести с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками Отечества при защите города в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". С 24 июня 1941 года по 1 января 1942 года город находился на военном положении и подвергался бомбардировкам. В Рязани было сформировано пять новых дивизий. Более 350 уроженцев Рязанской области стали получили звание Героя Советского Союза, свыше 60 стали кавалерами ордена Славы.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская область
Прокуратура проверяет информацию о москвичке, запершей детей в квартире на несколько дней
Дети в возрасте от двух до 13 лет пробыли несколько суток без еды, их крики услышали соседи, которые вызвали полицию
Читать полностью