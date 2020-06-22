Коронавирус выявили у 49 работников компаний, участвующих в строительстве Курской АЭС-2

КУРСК, 22 июня. /ТАСС/. Тесты подтвердили наличие коронавируса у 49 работников двух подрядных организаций, задействованных при строительстве объектов станции замещения Курской АЭС, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Курской области.

В понедельник на заседании оперштаба губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о наличии очагов заражения коронавирусом среди работников компаний-подрядчиков. Как отметил замгубернатора по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий, в одной из компаний заразились 26 сотрудников, угроза дальнейшего распространения коронавируса в Курчатове отсутствует, все заразившиеся изолированы.

"Организации АО "Концерн Титан-2" - 26 человек, ООО "Трест РосСЭМ" - 23 человека [заразились коронавирусом]. 43 работника из [общего числа] заболевших не имеют клинических симптомов заболевания", - сказали в пресс-службе, отметив что случаи заражения не повлияли на ход строительных работ на площадке сооружения АЭС-2.

В настоящее время на площадке сооружения Курской АЭС-2 развернуты работы по строительству более 60 объектов, в них задействованы около 4 тыс. человек и более 350 единиц техники.

К 22 июня в Курской области выявили 4 550 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 68 из них - за последние сутки. За все время 2 591 человек выздоровел, 27 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.