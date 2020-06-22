The Washington Times опубликовала фрагмент из статьи Путина о Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Американская столичная газета The Washington Times опубликовала в понедельник в своей печатной версии фрагмент на английском языке из статьи российского президента Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

Издание разместило на пятой странице своего печатного номера последние семь абзацев статьи российского лидера. В этом фрагменте Путин отмечает, что "создание современной системы международных отношений - один из важнейших итогов Второй мировой войны". В статье также указывается на важность проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему - урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке.