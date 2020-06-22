Умер режиссер Джоэл Шумахер

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский режиссер, сценарист и продюсер Джоэл Шумахер, снявший в том числе два фильма о супергерое комиксов Бэтмене, умер в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщил на своем сайте журнал Variety.

Шумахеру было предложено продолжить франшизу "Бэтмен" после успеха фильмов режиссера Тима Бертона "Бэтмен" (1989) и "Бэтмен возвращается" (1992). Снятый им фильм "Бэтмен навсегда" (1995) с Вэлом Килмером, Томми Ли Джонсом, Джимом Керри и Николь Кидман принес более $300 млн сборов по всему миру. Его второй фильм - "Бэтмен и Робин" (1997) с Джорджем Клуни в главной роли - собрал около $238 млн, однако был негативно воспринят кинокритиками и даже выдвинут в номинации "Худший фильм года".

В 2004 году Шумахер снял фильм по мотивам мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы", который выдвигался на награду Американской академии киноискусств в трех номинациях.

Шумахер, окончивший в Нью-Йорке школу дизайнеров, в Голливуде начал работать как художник по костюмам, а в 1976 году написал сценарии к фильмам "Спаркл" (1976) и "Автомойка". Его дебютом в качестве режиссера стал фантастический фильм "Невероятно уменьшившаяся женщина" (1981).

Успех к Шумахеру пришел после комедийного фильма "Вашингтонское такси" (1983), последовавшего за ним "Огни святого Эльма" (1985) и фантастического боевика "Пропащие ребята" (1987) о группе молодых вампиров в Калифорнии. Среди его работ - детективный триллер "8 миллиметров" (1999), военная драма "Страна тигров" (2000), фильм ужасов "Кровавый ручей" (2009).

Из последних работ Шумахера - два эпизода политического сериала "Карточный домик" (2013) и телесериал "Не беспокоить: ужасы в отеле" (2015).