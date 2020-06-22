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Пандемия коронавируса нового типа

Дети борющихся с коронавирусом ульяновских медиков бесплатно отдохнут в летних лагерях

В регионе также действует проект "Спасибо медикам" по бесплатной реабилитации медработников в санаториях области

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился предоставить бесплатные путевки на летний отдых детям медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

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"Подписал указ, согласно которому мы обеспечим детей тех медработников, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, бесплатными путевками в сезонные или круглогодичные организации отдыха. Проект по бесплатному санаторно-курортному лечению самих медработников в регионе уже стартовал", - сказал он в понедельник в видеообращении к жителям..

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что путевки будут закуплены за счет средств областного бюджета. В Ульяновской области также запущен проект "Спасибо медикам" по бесплатной реабилитации самих медработников в санаториях региона. Сейчас оздоровление проходят первые 30 специалистов.

Инициатива по организации санаторно-курортного лечения и экскурсионных маршрутов по достопримечательностям региона реализуется Ассоциацией содействия развитию здравоохранения "Медицинская палата Ульяновской области" совместно с региональным Агентством по туризму и ульяновским областным отделением Русского географического общества. Пройти реабилитацию медицинские работники смогут на базе санаториев "Сосновый бор", имени В. И. Ленина, "Дубки", "Прибрежный", "Белый Яр", "Радон". Для них также проводятся экскурсии с посещением ключевых достопримечательностей Карсунского, Сурского, Сенгилеевского, Тереньгульского, Ульяновского, Инзенского, Старомайнского и других районов области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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