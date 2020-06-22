Шествие войск ульяновского гарнизона к 75-летию Победы пройдет в присутствии зрителей

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Ульяновские власти приняли решение провести шествие войск гарнизона в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня со зрителями. Об этом в понедельник заявил губернатор региона Сергей Морозов в своем видеообращении к жителям региона.

Ранее губернатор заявлял о планах провести шествие без зрителей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

"24 июня все это действо будет транслироваться в эфире региональных каналов. Но мы приняли решение не лишать возможности тех, кто хочет увидеть парад Победы своими глазами, прийти на площадь", - сказал Морозов.

Губернатор добавил, что будет проведена дезинфекция открытых пространств, где состоится шествие. "Волонтеры будут раздавать маски тем, у кого по какой-то причине они будут отсутствовать. Будет осуществляться контроль за социальным дистанцированием. Необходимо будет предпринимать все возможные действия для минимизации эпидемиологических рисков", - уточнил Морозов.

По словам главы региона, в шествии примут участие военнослужащие ульяновского гарнизона, кадеты, юнармейцы, состоится проезд военной техники и пролет авиации. "Мы дадим возможность тем, кто хочет лично отдать дань памяти и уважения воинам-победителям, сделать это. Огромное число таких просьб поступило мне и в социальных сетях, и на личных встречах, и на телефоны горячих линий. Со своей стороны прошу вас, дорогие земляки, предпринять все необходимые меры предосторожности, соблюдать все правила, установленные Роспотребнадзором, и быть дисциплинированными и ответственными", - отметил губернатор.