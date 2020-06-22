Салют 24 июня в Москве начнется в 23:00

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час: 24 июня он начнется в 23:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"Обычно праздничный салют начинается в 22:00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнется на час позже - в 23:00 мск", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что такое решение было принято из-за длинного светового дня.

Ранее в округе сообщили, что празднование юбилея Победы 24 июня завершится 10 тыс. салютных выстрелов и 30 залпами из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад Победителей. В этот же день в городах пройдут праздничные салюты.