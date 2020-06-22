В Южной Осетии зажгли сотни свечей в память о павших в Великой Отечественной войне

"Два года о вас ничего не знаю".

"Два года о вас ничего не знаю". Истории двух писем с фронта

Мероприятия, приуроченные к 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, начались в Южной Осетии ровно в полдень - жители республики почтили память павших всеобщей минутой молчания. Представители общественности и работники государственных учреждений республики вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти павшим.

"Сегодняшняя дата - символ нашей общей и вечной народной памяти и скорби о каждом погибшем, и всех жертвах войны. Вечно живое напоминание всему миру об агрессии против человечества и о несгибаемой воле и мужестве народа, не поддавшегося нацизму и подарившего миру Победу", - отметил председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев в ходе памятной акции.

Свечи и реквием по павшим

Вечером в понедельник руководство республики во главе с председателем правительства Эриком Пухаевым и спикером парламента Аланом Тадтаевым, общественные и политические деятели, рядовые граждане республики приняли участие в акции "Зажги свою свечу", чтобы зажечь сотни свечей в память о павших. Свечи зажгли от огня, доставленного в Южную Осетию сотрудниками Министерства обороны республики от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы.

"Ежегодно в эту трагичную дату 22 июня мы зажигаем свечи - в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. Главное счастье нашего с вами сегодняшнего летнего вечера в том, что мы можем только представлять, что происходило в 1941 году. На деле мы не познаем того, как резко меняются жизни людей, когда в них врывается война. В благодарность за это мы зажигаем свечи, чтобы герои нашей страны никогда не были забыты", - сказала ТАСС министр культуры республики Жанна Зассеева.

В ходе памятной акции в небо над Цхинвалом были выпушены десятки черных шаров, звучали стихи и реквием по павшим героям. В этот же день в фойе Республиканской библиотеки была организованна тематическая выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Герой Советского Союза были удостоены 36 осетин.