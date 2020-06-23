Участник Парада Победы 1945 года художник Леонид Полищук отметил 95-летие

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Народный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года Леонид Полищук отметил 95-летие.

Полищук рассказал ТАСС, что уже много лет не считает свой день рождения праздником. "Этот день для меня не праздник, он просто <...> впаян в мою невероятную жизнь", - отмечает художник. Говоря о своей биографии, и о том, что день его рождения совпадает с днем начала войны, он отметил, что для него Вторая мировая война началась не в 1941 году, а в 1933 году в Берлине. "Помогал немецким коммунистам в опасных операциях - распространять газету Die Rote Fahne <...> Я видел живого Гитлера, который проезжал по городу в открытой машине, стоя, в своем фашистском приветствии. Я видел факельные шествия, я видел Гитлерюгенд. Я видел парад Вермахта, коричневорубашечников. Это все - мое детство".

Предвидение войны

Полищук поделился, что в Берлине, где служил отец, он увидел парад немецкой техники. "Я был в ужасе от того, что увидел, потому что я сравнивал вот эту железную совершенно машину, которая шла передо мной", - поделился он. - Я как бы увидел страшный 1941-й год и не ошибся".

Первый день войны, 22 июня 1941 года, Полищук встретил в тюрьме у матери. "Есть такая станция, если вы возьмете карту Ленинграда и прямо на север проведете линию, там за несколько сотен километров станция Шерегеш. Там сидела мать, и у меня был день свиданий, - поделился он. - Его срочно прекратили, все были на нервах. И это был первый день войны".

После художник попал на противотанковые работы, а в 17 лет уже был в армии. Воевал на Карельском фронте, на 3-м Украинском фронте, принимал участие в боях по освобождению Европы будучи десантником знаменитой 100-й гвардейской стрелковой Свирской дивизии. Пройдя войну, стал кавалером боевых орденов и медалей, а 24 июня 1945 года участвовал в историческом Параде Победы.

О творчестве и работе

Художник-монументалист, автор направления парсизм сейчас работает над новым проектом "Война и мир". Он отмечает, что торопится жить, при этом полон сил и вдохновения.

Говоря о своих работах, созданных вместе с супругой Светланой Щербининой, Полищук отметил, что любит их все как своих детей. "Родитель не может и не должен подразделять детей, кто особенно талантлив, кого особенно любишь. Люди чему удивляются: у всякого художника есть подъем и спад. Это как наше сердце: сжимается, разжимается. Это неизбежно", - заметил он.

Говоря о работе, Полищук отметил, что сейчас заканчивает эскиз памятника, монумента "Война и мир". Он отказался открыть детали концепции, заметив, что, "когда рождается ребенок, нельзя опережать события".

Он также заметил, что вдохновение его не покидает. "Я благодарен Богу, что в таком возрасте оставляет силы, чтобы поднимать такие пластически сложные задачи, потому что каждая такая вещь требует абсолютно своего воплощения, своей формы, никогда не повторяющей чужую. Это очень трудно. Все это сделано вместе со Светланой Щербининой, она простояла со мной 67 лет, рядом со мной, все эти работы созданы двумя авторами, - рассказал Полищук. - Ее заслуга больше, чем моя".

В честь дня рождения поклонники художника в понедельник создали в соцсети "ВКонтакте" страницу "Леонид Полищук - жизнь и творчество", где можно изучить работы мастера.

Из биографии

Полищук - кавалер Ордена "Слава" III-й степени, награжден медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За победу над Германией".

Сообществом искусствоведов поставлен в один ряд с бессмертными именами выдающихся художников. Среди его работ, которые создавались совместно с его супругой Светланой Ивановной Щербининой, выдающейся художницей XX века, - самая большая мозаика в Европе "Исцеление человека" на фасадах библиотеки Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Самый большой холст в мире "Консилиум". "Сургутская Мадонна" мозаика на здании международного аэропорта в Сургуте, ставшая "святыней" для многих жителей города. В 2020 года работа включена в перечень объектов культурного наследия Югры. Огромные витражи, признанные шедеврами и известные в разных странах мира (витраж "Победа", "Пегас", "Адам и Ева", "Гидронавты"). Живописный цикл "Боль и Любовь" ("Заседание ООН", "Мать надеющаяся", "Реабилитация", "Колесо", "Голгофа" и др.).