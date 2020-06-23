Минобороны опубликовало историю персонажа-фронтовика Василия Теркина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало на своем сайте историю литературного героя - участника Великой Отечественной войны Василия Теркина.

В разделе "Народный герой" можно узнать об истории "рождения" Василия Теркина на страницах окружной газеты, о его "взрослении" и боевом пути. История самого популярного в народе персонажа-фронтовика началась за два года до Великой Отечественной войны. Впервые боец и герой Василий Иванович Теркин появился на страницах газеты Ленинградского военного округа "На страже Родины" 31 декабря 1939 года. Тогда он звался Вася Теркин.

Под портретом бойца в буденовке сообщалось: "Специальный корреспондент нашего отдела "Прямой наводкой" Вася Теркин, пребывающий на передовых позициях, готовит материал, который будет печататься у нас в ближайшее время". Первая публикация о похождениях Васи Теркина увидела свет в издании "На страже Родины" 5 января 1940 года. Ее автором стал поэт Николай Щербаков.

Александру Твардовскому, бывшему литературным сотрудником, поручили написать вступление к серии рисованных фельетонов. Именно он впоследствии и прославил Теркина. Его поэма "Василий Теркин", написанная с 1941 по 1945 год, вошла в школьную программу.

О Теркине писали также Николай Тихонов и Виссарион Саянов, Сергей Вашенцев и Цезарь Солодарь, автор гимна СССР и России Сергей Михалков. Начал биографию Теркина Самуил Маршак: "Не в Париже, не в Нью-Йорке - В деревушке под Москвой // Родился Василий Теркин, наш товарищ боевой". Внешность персонажа впервые оформили московские художники Вениамин Брискин и Василий Фомичев во время советско-финской войны 1939-1940 годов.

Содержание раздела

В разделе также представлены и некоторые истории "подвигов" героя, публиковавшиеся в годы войны на страницах многих армейских и фронтовых газет, появился Теркин и в журнале "Крокодил".

Персонаж был воплощен в сотнях книг, мультипликационных фильмах и театральных постановках, фильмах и диафильмах, вдохновил художников и скульпторов. Василий Теркин и по сей день является достоянием народа, простым, неунывающим, находчивым воином-победителем, сумевшим вместе со своими боевыми товарищами сделать невозможное - выстоять и победить в самой кровавой войне.