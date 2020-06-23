На параде в Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Ставропольские школьники 24 июня в ходе парада развернут копию Знамени Победы, площадь полотна которой около 15 тыс. кв. м. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В Ставрополе на параде Победы 24 июня учащиеся общеобразовательных школ города развернут самое большое в мире Знамя Победы площадью около 15 тыс. кв м. <…> На параде Победы знамя развернут лучшие ученики школ и активисты юнармейских отрядов города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по центральной площади Ставрополя 24 июня в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны военнослужащих округа, расчеты воздушно-десантных войск, МВД, МЧС, курсанты, а также воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Парады в честь 75-летия Победы 24 июня пройдут в 28 городах России. Во многих других городах предполагается проведение иных праздничных мероприятий, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий, либо решили провести парады без зрителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.