Гидрометцентр сообщил, на каком курорте России самое теплое море

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья - в Геленджике, там температура воды достигла 24 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в Бердянске, на курорте Азовского моря, температура составляет 26 градусов тепла.

"Все-таки повышается температура. Уже в Ялте и Феодосии 22 градуса температура моря, в Евпатории, Алуште, Анапе - 23 градуса, в Туапсе - тоже 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса", - сказал он.