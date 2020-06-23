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Гидрометцентр сообщил, на каком курорте России самое теплое море

В Геленджике температура воды достигла 24 градусов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самое теплое море среди курортов Черноморского побережья - в Геленджике, там температура воды достигла 24 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в Бердянске, на курорте Азовского моря, температура составляет 26 градусов тепла.

"Все-таки повышается температура. Уже в Ялте и Феодосии 22 градуса температура моря, в Евпатории, Алуште, Анапе - 23 градуса, в Туапсе - тоже 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса", - сказал он.

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