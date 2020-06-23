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Пандемия коронавируса нового типа

Избранный председатель ГА ООН уделит особое внимание восстановлению после пандемии

По мнению Волкана Бозкыра, восстановление после пандемии должно вести к созданию более справедливого общества, учитывающего интересы наиболее уязвимых людей

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Восстановление после пандемии должно вести к созданию более справедливого общества, учитывающего интересы наиболее уязвимых людей. Об этом заявил в понедельник на брифинге избранный председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и представитель Турции Волкан Бозкыр. Бозкыр вступит в должность в начале сессии, 16 сентября 2020 года, и будет занимать ее в течение одного года.

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"Сейчас мы стоим перед лицом общей угрозы. COVID-19 - это, в первую очередь, угроза здоровью и гуманитарный кризис. Но это также угроза, имеющая социальные, экономические и политические последствия, а также отражающаяся на ситуации в области прав человека", - подчеркнул он.

Бозкыр призвал думать об интересах наиболее нуждающихся. "Мы должны вернуться лучше, чем были, и признать, что "никто не может быть в безопасности, пока все не в безопасности", - отметил он.

Избранный глава ГА ООН выразил мнение, что для эффективности этой работы необходимо восстановление доверия людей к международным институтам, в центре которых стоит система ООН.

Среди тем, которые будут в центре его председательства, Бозкыр назвал 75-летие организации, укрепление многостороннего подхода, поддержка людей и стран, находящихся в наиболее тяжелой ситуации, а также гендерное равенство.

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