В МВД заявили, что маски не влияют на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ношение защитных масок в условиях коронавируса не влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

ГИС ЕЦХД - это система видеонаблюдения, которая предназначена для повышения уровня безопасности москвичей и гостей столицы. Систему используют полицейские, сотрудники МЧС, а также службы городского управления. С ее помощью, по данным столичного ГУ МВД, в прошлом году было раскрыто свыше трех тысяч преступлений.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в столице развернута масштабная сеть, насчитывающая порядка трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В дальнейшем, по словам министра, этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.