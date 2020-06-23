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РБК: глава Росстата заявил, что власти конструктивно реагируют на "негативную" статистику

Равный доступ к информации для всех потребителей является одним из международных стандартов, отметил Павел Малков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Администрация президента и правительство РФ конструктивно реагируют на "негативные" данные статистической отчетности. Об этом заявил руководитель Росстата Павел Малков в интервью РБК, опубликованном во вторник.

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"Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения", - отметил Малков.

Он подчеркнул, что Росстат следует международным правилам и стандартам, среди которых равный доступ к информации для всех потребителей. Однако допускаются исключения для узкого круга лиц, когда незадолго до официальной публикации выпускаются так называемые пререлизы. "Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации", - добавил руководитель федеральной службы.

В начале июня Росстат сообщил, что сдвинул публикацию отчетности с 16:00 мск на 19:00 мск в связи с усложнившимися условиями работы. В пресс-службе Росстата сообщили, что на длительность сбора и обработки информации повлиял режим удаленной работы.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года сократился на 9,6% в годовом выражении. В Росстате отмечали, что ограничения в работе предприятий в ряде отраслей, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, продолжили влиять на экономическую активность в стране.

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