Google будет указывать достоверность найденных ее поисковым сервисом изображений

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американская компания Google намерена давать пояснения относительно достоверности изображений, найденных в интернете с помощью ее поискового сервиса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее официальном сайте.

В компании отметили, что будут привлекать для этого специализированные организации. Как заверили представители Google, цель данной меры в том, чтобы пользователи могли составить "более обоснованные суждения о том, что они видят в интернете".

В заявлении констатируется, что на найденных изображениях будут пометки, разъясняющие, являются ли они подлинными, соответствует ли действительности информация в их описании и в материалах, которые они иллюстрируют. В компании отметили, что результаты проверок на достоверность не повлияют на то, можно ли будет найти указанные изображения в поисковом сервисе.

Google ранее заявила, что будет привлекать независимые организации для проверки фактов в новостных публикациях и иных материалах, которые пользователи находят с помощью ее сервиса.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).