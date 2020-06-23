{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Моряки из РФ, у которых в Южной Корее обнаружили коронавирус, будут лечиться в Пусане

Госпитализировано 16 человек, симптомов у них нет, сообщила директор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Российские моряки транспортного рефрижератора Ice stream, у которых в южнокорейском порту Пусан диагностировали коронавирус, будут проходить лечение в этом городе, сообщила ТАСС во вторник генеральный директор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

"С моряками все хорошо, они "бессимптомники", у них нет даже температуры, но подтвержден коронавирус, госпитализировано 16 человек, пять находятся пока на судне, сделали повторные тесты. <...> Моряки будут проходить лечение в Пусане, с консульством я нахожусь на прямой связи, "тяжелых" нет", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что судно пришло в Пусан из Владивостока с грузом мороженой рыбопродукции. По словам Морозовой, во Владивостоке на берег никто не сходил. Экипаж судна состоит из 21 человека, в основном жителей Приморья.

Агентство Рёнхап со ссылкой на городские власти и представителей профсоюза работников морской гавани в понедельник сообщило о том, что у 16 членов экипажа российского грузового судна, зашедшего в южнокорейский порт Пусан, выявлен коронавирус. Около 160 сотрудников порта, контактировавших с моряками в процессе разгрузки и ремонта судна, были в срочном порядке изолированы, отметили в профсоюзе.

Судно Ice stream построено в 1970 году, работает под российским флагом, его полная грузоподъемность - почти 3,4 тыс. тонн, длина судна составляет 94,32 метра, ширина - 16,5 метра. Компания "Рефтрансфлот" зарегистрирована на Камчатке.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРеспублика Корея
Исследование: граждане СССР чаще всего предлагали закрепить в конституции низкие цены
Также среди распространенных предложений была отмена денег
Читать полностью