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Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Температура достигнет 31 градуса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. Температура будет достигать 31 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон - 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 4-5 градусов выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник прогнозируется 17-19 градусов тепла, в среду и четверг - 23-25 градусов тепла, в пятницу - 25-30 градусов тепла, в субботу и воскресенье - 26-31 градус тепла.

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